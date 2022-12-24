Жителям Подмосковья рассказали, куда отправиться с детьми в первую неделю нового года.

Жителям Подмосковья рассказали, куда отправиться с детьми в первую неделю нового года.В Московской области немало мест, где можно провести время с детьми в Новый год. Команда "" выбрала пять лучших.Итак, погулять с ребенком можно в Парке Раздолье. Там есть и детская площадка, и скейт-парк, и памп-трек. Здесь дети могут надышаться вдоволь чистым хвойным воздухом.В Домодедове есть отличный Парк Елочки. Там очень часто проводятся различные мероприятия, в том числе зимой. Здесь организуют занятия по скандинавской ходьбе, а также проводятся мастер-классы для детей. В новогодние дни в парке можно будет покататься на коньках, арендовать которые можно за невысокую цену.Парк Малевича, в котором полно арт-объектов, приглашает всех, в том числе детей, прикоснуться к искусству, творчеству. Даже взрослые здесь узнают нечто новое. В парке есть не только детские площадки, но и лыжные трассы.Погулять с ребенком можно и на территории Усадьбы Марфино. Находящиеся здесь постройки окунают в Средневековье. Территория довольно тихая, поскольку туристическая инфраструктура практически не развита. Зато здесь есть озеро и хвойные растения, которые наполняю воздух своим запахом.Усадьба Середниково – тоже отличное место, где можно отдохнуть с детьми, особенно в Новый год 2023. Наверняка чадо сможет найти здесь вдохновение, ведь в этом месте свое детство провел Михаил Лермонтов. Местная природа впечатляет, а архитектурные шедевры – завораживают.