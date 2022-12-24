Культурный фронт России: за что буду бороться деятели организации, программе Вести-Владимир...

"Культурный фронт России": за что буду бороться деятели организации, программе "Вести-Владимир" рассказали Николай Бурляев и Борис Гунин"Культурный фронт России". Первое региональное отделение новой общественной организации появилось именно во Владимирской области. За что намерены вести борьбу деятели культуры, верные своей стране? Об этом в эксклюзивном интервью "Вестям" рассказали Николай Бурляев, инициатор "Культурного фронта", народный артист России, президент международного форума "Золотой витязь" и Борис Гунин, сопредседатель регионального отделения движения, директор Владимирского академического театра драмы.Ещё одной темой интервью стала премьера фильма Николая Бурляева, посвященная 90-летию Андрея Тарковского. Первыми в России картину "Боже! Чувствую приближение Твоё" сегодня вечером увидели владимирские зрители.