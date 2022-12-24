Зажженная свеча - символ обновления. Ни один Новый год и Рождество невозможно представить без...

Зажженная свеча - символ обновления. Ни один Новый год и Рождество невозможно представить без магического свечного огня. И кстати, испокон веков свечи делали вручную. Любовь Клюквина решила вернуть эту традицию.Ирина Алёшина - современная Баба Яга. Так называют её подружки. Травница, домашний лекарь, мастер по фуд-флористике и эко-декору. В канун Нового года мастерица решила поделиться с "Вестями" секретом изготовления полезных свечей из вощины. Волшебная идея для подарка своими руками.Ирина Алешина, мастер по эко-декору:- Вощина изготавливается из натурального пчелиного воска. При горении она не выделяет никаких вредных веществ, наоборот, выделяет фитонциды, которые являются природными антисептиками, антиоксидантами. Оздоравливают ваше помещение, ваш дом и ваше самочувствие соответственно.Используется вощина цветная (с красителем) и натуральная. Разноцветная больше пригодна для интерьерных свечей, природная подходит для ароматерапии и оздоровления.- Нежный медовый аромат. Запах будет стоять на всю квартиру.Инструменты свечного мастера: ножницы для фитиля, гаситель, обычные ножницы, канцелярский нож, линейка и коврик для резки. Начинаем творить: с помощью линейки и канцелярского ножа отрезаем половину листа вощины.Любовь Клюквина:- Мне кажется, вощина это для людей, которые не давят на других людей, потому что она такая нежная, что её легко повредить.- Податливая, да аккуратненько.Если делаете свечу для себя, можно загадать желание.Ирина Алешина, мастер по эко-декору:- Если мы делаем свечу на желание, имеем в виду: одна свеча - одно желание. Вы сейчас должны сформулировать в голове его и там не должно звучать частички "не". Оно должно быть в настоящем времени как будто оно у вас свершилось уже и только про себя. Ни про кого-то про другого, только про себя. "У меня есть это, это..."Травы выбираю без подсказок - душой, на ощупь, носом. Бархатцы для тех, кому не хватает огонька, хмель - кому нужны жизненные силы. Я же взяла папоротник, кедр, липу, лаванду и календулу. Ирина предостерегает: каждый сухоцвет в свече - тоже фитиль! Теперь определяем, где будет верхушка. Мастер советует линию среза. Тщательно измельчаем травы. Как говорит Ирина, заряжаем своей энергетикой.Ирина Алешина, мастер по эко-декору:- Выкладываем? Высыпаем?- Травы мы выкладываем с вами на поверхность вощины. Единственное оставляем местечко небольшое со стороны фитиля, чтобы при закрутке близко к фитилю травы не находились и в конце тоже оставляем место, чтобы у нас свеча плотно прилегла, соединилась с другой вощиной.Хлопковый фитиль обволакиваем воском: небольшой кусочек превращаем в пластину и оборачиваем ей кончик веревки. Следующий этап - закрепление: вминаем фитиль в вощину и начинаем закручивать. Важно, чтобы верхушка свечи была максимально ровной. Первые несколько оборотов поплотнее: чем крепче свеча, тем дольше будет гореть.Рассыпаю заготовленную для внешнего дизайна календулу, закрепляю папоротник, и вкатываю в свечу все, что она "готова взять".Любовь Клюквина:- Я вообще удивлена, что что-то может сюда налипнуть.Чтоб наверняка, дополнительно оборачиваем свечу крафтовой бумагой и джутом. Просто и изящно. Если свечи в подарок, их можно упаковать в коробку, дополнив эко-открыткой.Любовь Клюквина:- Что нам понадобится для эко-открытки?Ирина Алешина, мастер по эко-декору:- Эко-открыточка у нас будет такого плана.Любовь Клюквина:-Милая.Ирина Алешина, мастер по эко-декору:- Бумага-крафт, здесь у нас сухоцветы: что-то стабилизированное, что-то высушенное и выкрашенное мной.Разноцветные "витаминки" - гранулированный воск для сургучной печати. Берем 3-4 штуки, расплавляем в ложечке, мешаем и выливаем на самое тонкое место : в моем случае - веточку.Ирина Алешина, мастер по эко-декору:- Держим пальчиком заготовочку и чуть-чуть пальчиком отодвигаем. Вот, все отходит.Любовь Клюквина:- Хорошо получилось то как.Вкладываем открытку и милый набор со спичками. Осталось обвязать коробку джутом с новогодними аромадекорами - веточкой ели и дольками сушеного апельсина.Ирина Алешина, мастер по эко-декору:- В принципе мы можем уже похвастать нашими работами.Любовь Клюквина:- Готово! Мне очень нравится. Так по-новогоднему, и натурально, и с теплотой рук, душевно.По свечному этикету задувать пламя нельзя, как и зажигать одну свечу от другой. Тушим либо воском, либо гасителем. Со свечей на желание проще, но ответственнее: она обязательно должна догореть до конца.Любовь Клюквина, Илья Хлудов, Вести-Владимир.