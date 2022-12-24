23 декабря на трассе М-7 “Волга” большегруз угодил в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе областного МВД. Около 9:20 утра на 200 км автодороги в вязниковском районе, по предварительной

23 декабря на трассе М-7 “Волга” большегруз угодил в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе областного МВД. Около 9:20 утра на 200 км автодороги в вязниковском районе, по предварительной информации, водитель Мерседеса с полуприцепом наехал на металлическое ограждение. В результате машина получила технические повреждения. Пострадавших в аварии нет. Фото ВК “Типичные новости. Владимирская область” Прокомментируйте