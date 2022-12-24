На участках трассы М-12 Владимирской области испытают программу распознавания грязных номеров. В...

На участках трассы М-12 Владимирской области испытают программу распознавания грязных номеров.В начале 2023 года на открытых участках трассы М-12 Москва — Казань планируют испытать разработанный в России софт с элементами нейросети, который распознает грязные номера.Испытания намерен провести «Единый оператор» (входит в концерн «Телематика»). Сама программа разработана компаний «Софттелематика», которая также входит в концерн «Телематика».«Софт с применением нейросети приблизит к нулю количество плохо читаемых и деформированных номеров. В дальнейшем технологию при необходимости можно обучить также выявлять намеренно скрытые ГРНЗ на основе отличительных особенностей машин, таких как габариты, царапины, таблички, наклейки», — рассказал гендиректор компании «Единый оператор» Марсель Нигметзянов.Фото www.pxfuel.com/