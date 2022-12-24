25 декабря 2022 года проходит народный праздник Спиридон Солнцеворот и церковный день памяти...

25 декабря 2022 года проходит народный праздник Спиридон Солнцеворот и церковный день памяти святого Спиридона Тримифунтского.Святитель Спиридон — один из самых почитаемых святых. День его памяти стал народно-христианским. Если по христианским традициям он имеет навание «День памяти святителя Спиридона Тримифунтского», то в народной традиции стал известен как «Спиридон Солнцеворот» или «Спиридонов поворот». Такое название праздник приобрёл благодаря тому, что как раз на эти даты выпадает солнцеворот или зимнее солнцестояние, когда наблюдается самая длинная ночь и самый короткий день в году, после чего светлое время суток начинает прибавляться.Что можно делать 25 декабря 2022 года:1. Кто проведет Спиридонов поворот в обновах, притянет к себе новое счастье, радость, любовь, благополучие и удачу.2. Спиридон поворачивает солнце к лету, поэтому с 25 декабря солнечный день постепенно прибывает. Хорошим решением считалось как можно шире открыть окна, чтобы впустить внутрь солнечные лучи.Что нельзя делать 25 декабря 2022 года:1. Нельзя в доме находиться в темноте или полумраке. Солнце и свет — символ этого дня, потому и свой дом нужно сделать как можно светлее, включить осветительные приборы, зажечь свечи.2. Нельзя носить старые, дырявые и грязные вещи. Такие одеяния привлекают злые силы.3. Нельзя ссориться, ругаться, сквернословить — весь год пройдёт в скандалах.Народные приметы на 25 декабря 2022 года:Солнечный день — Святки будут такими же солнечными и ясными.Какой день сегодня, такой будет и на Новый год.Утро пасмурное — весна будет ранняя.Ясная ночь — холодная зима и жаркое лето.Фото www.pxfuel.com