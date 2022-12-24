Новогодняя ночь во Владимире будет праздничной, но без фейерверка. По решению губернатора...

Новогодняя ночь во Владимире будет праздничной, но без фейерверка.По решению губернатора Владимирской области Александра Авдеева и главы города Владимира Дмитрия Наумова, в новогоднюю ночь всё-таки состоится праздник на Соборной площади, однако от фейерверка в этом году решено отказаться.Ранее, мэрия Владимира провела опрос на тему выбора формата празднования Нового года и Рождества. В опросе приняли участие более 4 тысяч владимирцев, большинство из них проголосовали за компромиссный вариант праздника — без массовых гуляний, но с традиционной Рождественской ярмаркой и детскими новогодними мероприятиями.Власти приняли решение не оставлять жителей и гостей города без праздника, но программа мероприятий больше будет ориентирована на семьи с детьми.На Соборной площади 31 декабря в 23.00 начнется трансляция эфира Первого канала, с часа ночи пройдет двухчасовая праздничная программа с дискотекой. Праздничные мероприятия в новогоднюю ночь также пройдут в Центральном парке, парке «Дружба», на площади Победы и на Комиссаровском пруду.Фото www.pxfuel.com/