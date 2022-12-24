Психолог с более, чем двадцатилетним опытом заявил, что будущее нашей страны зависит от того, как родители вкладываются в своих детей. Также Павел Раков предложил предоставить каждой матери возможность получать дополнительное образование на базе государственных институтов по специальной программе, направленной на развитие и укрепление семьи в России.

Психолог с более, чем двадцатилетним опытом заявил, что будущее нашей страны зависит от того, как родители вкладываются в своих детей. Также Павел Раков предложил предоставить каждой матери возможность получать дополнительное образование на базе государственных институтов по специальной программе, направленной на развитие и укрепление семьи в России.По мнению специалиста, эта программа должна раскрывать такие темы, как планирование семьи, здоровый образ жизни, беременность и роды, кормление ребенка и уход за ним, основы воспитания мальчиков и девочек, роли отца и матери в семейной системе. Павел Раков считает важным обратить внимание и на молодых отцов: "К сожалению, у нас весьма низкий уровень образования и ответственности у мужчин по этому важному делу (семья, родительство)!" — пишет психолог.Раков убежден, что воспитание начинается с самого родителя, поскольку невозможно наполнить стакан из пустого графина. "Предлагаю каждой матери, начиная с рождением первого ребенка, дать возможность получать дополнительные привилегии в виде дополнительного образования. На базе государственных институтов создать специальную программу для будущих родителей.Только те мамы, которые успешно сдали экзамены и получили диплом, могут получить дополнительные привилегии от государства", — написал он.Напомним, что недавно Рамзан Кадыров предложил выплачивать женщинам, воспитывающим пять и более детей, средний по экономике оклад. В своем телеграм-канале глава заявил: "Многодетными женщинам сложно, а порой и невозможно совмещать работу и воспитание детей. В то же время они выполняют важнейшую социальную роль по воспитанию подрастающего поколения, задают тренд на создание больших семей и поддержание традиционных ценностей, а также улучшают демографическую ситуацию в стране".