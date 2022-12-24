Парк Дружба приглашает владимирцев пройти экомаршрут на лыжах Владимирцев приглашают в...

Парк "Дружба" приглашает владимирцев пройти экомаршрут на лыжахВладимирцев приглашают в путешествие по миру заповедной природы. Дирекция особо охраняемых территорий напоминает, что в парке "Дружба" областного центра действует всесезонный экологический маршрут, который зимой можно пройти на лыжах.На "Тропу Дружбы" на днях встали участники Велоклуба "Владимир". Лыжный сезон открыла компания из тридцати человек. Ребята прошли шесть километров лесопарковой зоны - от центрального входа до территории дендрария, познакомились с ландшафтом парка, его обитателями (на маршруте установлены стенды с информацией о флоре и фауне "Дружбы"), попили чая и максимально хорошо провели время.