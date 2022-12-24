Праздник - не праздник, если его нет на столе...А что вы поставите на новогодний стол. Конечно,...

Праздник - не праздник, если его нет на столе...А что вы поставите на новогодний стол. Конечно, оливье? А мы предлагаем вспомнить исконно владимирский салат.Этот Дед Мороз раритетный - рассказывает Галина Карташова. В советские 70-е встречал Новый год вместе с первыми туристами маршрута "Золотого кольца", теми, кто остановился в "Клязьме". Гостиничный комплекс появился по распоряжению ВЦСПС - Центрального совета по туризму и экскурсиям. Древнему Владимиру нужно было место для встречи туристов и важных гостей. Сегодня о советском прошлом напоминает эта табличка, знаковый витраж с эмблемами городов " Золотого кольца" художника Владимира Кореса и, конечно, фирменное меню, где на первом месте - салат Клязьма.Галина Карташова, председатель "Союза женщин г. Владимира":- Ресторан должен показать всю прелесть русской кухни, русского гостеприимства. Кто-то говорит, что салат родился именно в ресторане Клязьма. Кто-то пишет что трест ресторанов и столовых решило разработать меню для туристов Золотого кольца. И вернуться в старину- нашего города, Суздаля.В Суздале тоже есть "своя" "Клязьма". Правда изначально там салат назывался "Архиерейским". Директор суздальского филиала Владимиро - Суздальского музея заповедника Алла Зайкова рассказывает, что в период развития "Золотого кольца" местная тематика "звучала" и в названиях блюд. И на одном из заседаний Центрального совета Всероссийского Общества охраны памятников истории и культуры- оно активно продвигало новый маршрут- разбиралось меню ресторанов и утверждались названия с уклоном в русскую кухню. Тогда то в Суздале и появился салат, навеянный Архиерейскими Палатами Кремля. Но в меню модного тогда новостроя ГТК стояла все таки "Клязьма".Галина Карташова, председатель "Союза женщин г. Владимира":- Салат стал всё же принадлежностью нашего ресторана . От нас начал свое путешествие по кухням Советского Союза.Есть 2 рецепта советской классической "Клязьмы"- говорит Галина Карташова. Их различия в моркови - ее можно обжарить и это придаст особую сладость и нежность салату, что более предпочтительно, а можно добавить сырой для хрусткости. Другие составляющие рецепта: отварная говядина, отжатая от сока редька, пассерованый лук, яйца и, конечно, майонез. Салат простой, но с нюансами приготовления.Галина Карташова, председатель "Союза женщин г. Владимира":- Прежде чем редьку запустить в салат, ее надо замочить в воде на час, слить воду.. уйдет горчинка. останется только флер горчинки и не испортит вкус.Альтернатива черной - редька зеленая или сладкий дайкон. На выбор по желанию. Но принцип тот же. Есть совет и по варке мяса.Галина Карташова, председатель "Союза женщин г. Владимира":- Используем говядину, а еще лучше телятину. Причём, чтобы мясо было сочным - положить в кипяток поставить остывать в бульоне. Оно никогда не будет сухим.Все ингредиенты "женим", шутит Галина Валентиновна. Брусочки говядины соединяем с луком, затем обжаренной морковью. Все перемешиваем, приправляя хорошим настроением.В "Клязьму" яйца натирают на тёрке целиком. В "Архиерейский" кладут только яичные белки. Желтками украшают. Все обильно смазывают майонезом. Его в советские времена готовили сами.Необычный салат был на пике популярности в Советском Союзе. Затмив селедку под шубой и оливье. На" Клязьму" ехали из других городов - говорит Галина Валентиновна.Галина Карташова, председатель "Союза женщин г. Владимира":- Так А где Клязьма ? Я только за тем ехал, чтобы поесть.Иностранные туристы тоже оценили владимирское блюдо, которое было во всех ресторанных меню в год Олимпиады-80Галина Карташова, председатель "Союза женщин г. Владимира":- Бросается в глаза название "Клязьма". И говорят, это фирменный ваш салат? Или посвященный городу.Полезную сытную редьку всегда ценили в русской кухне. На Руси выращивали и гигантские корнеплоды весом до 12 килограммов. Страстными любителями редьки были император Петр Великий, полководец Александр Суворов, борец Иван Поддубный. Оценить салат из редьки в советском Владимире предлагали многим звездам: Игорю Талькову, Муслиму Магомаеву - говорит Галина Карташова. В меню Владимира в те годы было несколько десятков блюд. Но до наших дней свою популярность сохранила только фирменная" Клязьма".Татьяна Воронцова, Александр Чунаев . Вести- Владимир.