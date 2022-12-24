Представитель губернатора Владимирской области вручил боевым подразделениям полезные...

Представитель губернатора Владимирской области вручил боевым подразделениям полезные подарки.Накануне вечером спецпредставитель губернатора области вручил командиру полка, который на две трети состоит из жителей нашего региона, квадрокоптер, приборы ночного видения, коллиматорные прицелы.Именно эти сложные технические устройства, наряду с запчастями к "Уралам" и "Камазам", являются самыми нужными и полезными в боевых подразделениях на передовой. Комполка искренне поблагодарил владимирцев за этот подарок.Растрогали наших парней новогодние рисунки и открытки, присланные школьниками Владимирской области.Фото www.pxfuel.com