53-летний Иосиф Пригожин снова набрал вес. Артист видит на весах не самую приятную цифру.

53-летний Иосиф Пригожин снова набрал вес. Артист видит на весах не самую приятную цифру.Иосиф Пригожин сильно изменился из-за набранного веса. Лишние килограммы пришли после того, как артист дал себе расслабиться. Дошло до того, что поклонники перестали узнавать кумира.При этом на протяжении длительного времени продюсер регулярно занимался спортом и соблюдал строгую диету. Известно, что Пригожин очень тяжело перенес коронавирусную инфекцию.Супруг Валерии признавался, что врачи делали все возможное, но прогнозы были самые неблагоприятные. Усилия медиков дали свои плоды, и за короткое время Иосиф смог поправиться. Через несколько месяцев он выступал в шоу "Маска", скрываясь в костюме Ананаса."Я поправился на 20 килограммов. Думаю, сыграли свою жестокую шутку лекарства, которые я принимал, когда болел коронавирусом. Я уже 500 раз сдавал анализы. Выявлял продукты, которые мне нужно исключить из своего рациона. Мне не рекомендуется употреблять — красное мясо, помидоры, красное вино. Не рекомендуется, но очень хочется!", — цитирует Пригожина светская пресса.Сейчас все интенции продюсера направлены на то, чтобы избавиться от лишних килограммов. При этом Пригожин считает, что достаточно будет не есть вечером и соблюдать порции.