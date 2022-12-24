Всегда интересно, что покупают и какие подарки везут туристы именно из Владимирской области, чем мы...

Всегда интересно, что покупают и какие подарки везут туристы именно из Владимирской области, чем мы можем и хотим удивлять путешественников и гостей? Работы муромлян претендуют на звание Лучшего современного, народного сувенира. Всероссийский конкурс "Самобранка" заканчивается на этой неделе, эксперты отрасли вслед за россиянами сделают свой выбор, а победителей назовут в январе. Юлия Шувалова свой голос отдала, конечно, за муромских мастеров.Сувениры ремесленников словно отражение муромской души. В каждом изделии можно разглядеть народные традиции и историю древнего города.- Можно подарить на счастье, как великий оберег.Глиняная игрушка - неотъемлемая часть народного быта. На праздничных гуляньях она была забавой для детей и взрослых. А сейчас - один из востребованных подарков, которые туристы везут из города любви. И неслучайно.На Руси считалось, что такой колокольный звон дарит счастье. Лепят сувениры в Доме народного творчества.Наталья Лисиенкова, директор дирекции массовых и праздничных мероприятий Дома народного творчества о. Муром:- Вот такой вот мужичок-богач у нас существует. Он же является колокольчиком и расписан с учетом Муромской росписи.Славятся муромляне и большим сердцем. Заботятся о пернатых, поэтому в память о городе предлагают современный сувенир - скворечники. А для тех, у кого дома большая библиотека - нукбуки.Юлия Горчакова, мастерица:- Это вставка для книг. Она вставляется в книжку полку и выступает в качестве ночника.Новогоднее настроение дарит жителям Людмила Кострова. Она расписывает тарелки. На них - Илья Муромец, Святые Пётр и Феврония, муромский калач. Такие объемные изображения создаются с помощью акриловых красок и, удивительно, колпачка от ручки.Людмила признается, художественного образования у неё нет. Всю жизнь она расписывала пряники. Творчество стало для неё арт-терапией. Раскрашивает ежедневники, паспортные обложки, расчески и закладки. Для красоты добавляет стразы.Людмила Кострова, мастерица:- Мне хочется, чтобы наш город тоже имел свой бренд свои сувениры, которые ни в каждом городе купишь, а только вот к нам приедут и увидят.Глиняные свистульки еще одни претенденты на звание лучшего народного сувенира. Лепит их потомственный гончар Владимир Васильевич. Говорит, перемял уже больше ста тонн глины.Владимир Караваев, гончар:- Использую в основном местную белую глину. Рою сам на глубине 4-6 метров.Практичный сувенир, который пригодится каждой хозяйке в быту. Еда приготовленная в глиняных горшочках самая вкусная, делится Владимир Караваев. Особенно прямо из печи. Привлекает внимание и черномощеная керамика. Сделана из обычной красной глины, говорит гончар. А вот для изменения цвета есть свой секрет.Владимир Караваев, гончар:- Обжиг без доступа кислорода. Углерод впитывается в черепок и получается такой эффект. А глянец за счет лощения.Мастерство Владимира Васильевича официально признано народным художественным промыслом. А сам Владимир Караваев внесен во Всероссийскую книгу почета. Свои работы он передает в хранилище Муромского историко-художественного музея, для истории.Елена Тюрина, завсектором хранения Муромского историко-художественного музея:- Огромные слова благодарности, перед Новым годом прекрасный подарок.За претендентов в номинации лучший современный народный сувенир голосовала вся страна. Итоги Всероссийского конкурса "Самобранка" эксперты подведут в января. Сувенир-победитель станет одним из символов страны!Юлия Шувалова, Егор Герасимов "Вести Владимир"