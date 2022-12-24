Роман Перескок из Владимирской области выиграл несколько международных музыкальных конкурсов. А еще...

Роман Перескок из Владимирской области выиграл несколько международных музыкальных конкурсов. А еще пятилетний Роман Перескок из Сокола смело гоняет на кроссовом мотоцикле и осваивает парашютный спорт.На первый день рождения Ромы родители подарили ему детский игрушечный барабан. Ребенок с увлечением колотил по нему. А потом стало понятно, что случайно выбранный подарок — судьбоносный.Роману не исполнилось и двух лет, когда родители взяли его с собой на репетицию отцовской рок-группы «GarageBand». В перерыве репетиции малыш пробирался к ударной установке и пытался повторить то, что играл барабанщик.— Мы сразу поняли, что он стучит куда надо, и так, как надо. У него явно хорошее чувство ритма. Катя сразу схватила телефон и начала снимать видео с сыном, — вспоминает Александр, отец парня.С того времени Рома постоянно просился на репетиции. А в четыре года началась его настоящая музыкальная карьера. И на очередной день рождения пацану подарили полноценную ударную установку, рассчитанную на вырост. Теперь репетиции и разучивание ударных партий проходят и дома. А когда рок-группу, созданную Александром Перескоком, покинул барабанщик из-за нехватки времени, вопрос, кем заменить музыканта, даже не стоял: смена — вот она, воспитанная прямо в коллективе.Так Ромка стал полноправным членом рок-группы. И чуть — ее художественным руководителем, во многом определяющим репертуарную политику. Сейчас больше половины репертуара — композиции, выбранные юным барабанщиком. По выбору Романа «GarageBand» теперь исполняет многие знаковые песни рурока из репертуара «Короля и Шута», «Алисы», «Кино»… При этом Ромкина любимая группа — «GarageBand».Катя с Александром увлечение сына игрой на барабанах поддержали по вполне рациональным соображениям: «Это единственный инструмент, при игре на котором задействованы обе руки и обе ноги, что отлично развивает координацию и мышление, чувство ритма, внимание, память. Кстати, Роман отлично импровизирует, добавляя в партию свои вставки, не нарушающие общий музыкально-ритмический строй композиции. А еще музыка дисциплинирует и тренирует выносливость. Отыграть полтора-два часа на сцене — непросто».Первый свой настоящий концерт Роман отыграл в прошлом году в региональном Управлении Росгвардии, где служит его отец. После этого посыпались приглашения выступить — от патриотических клубов, образовательных учреждений, частных лиц. Причем, приглашали именно Романа или всю группу, но — обязательно с маленьким ударником. Александру пришлось даже сделать для активно гастролирующего сына специальный разборный подиум — не всегда выступать приходится на хорошей сцене.Очередной концерт в Муромцевском лесотехническом техникуме прошел на ура, а вот после концерта Ромка слегка оконфузился. Когда студенты подошли к будущей рок-звезде за автографами, пришлось признаваться, что писать в свои четыре года барабанщик еще не научился — он и читал-то по слогам. Но и с этим парень справился: дома сразу засел за письмо, первым делом научившись писать свое имя, чтобы в следующий раз не огорчить поклонников отказом в автографе.В апреле этого года Рома с родителями решили, что пора не только себя показывать, но и других смотреть — и отправились в «конкурсный вояж». Как раз в это время в Москве и Санкт-Петербурге проходили сразу три международных музыкальных конкурса. Вот на все три Рома и заявился. И везде стал лауреатом первой степени в возрастной группе, где он был младше большинства своих соперников, за плечами у которых были музыкальные школы и студии. Романа родители ни в музыкальную школу, ни в спортивные секции не отдают. Говорят, сам захочет — запишется, пусть это будет его выбор, а не давление родителей.Ромке же пока достаточно занятий с отцом. У него счастливое пацанское детство: ездить с отцом на сборы парашютистов, стучать на барабанах, гонять на мотоцикле — в этом году дебютировал в соревнованиях по шоссейным гонкам на Гран-при Москвы, занял 6 место. Хотя мотокросс со сложной трассой и трамплинами он любит больше шоссейных гонок.На вопрос кем ты хочешь стать, когда вырастешь, Рома отвечает: "Барабанщиком, мотоциклистом и парашютистом".Пока все увлечения Романа — отражение увлечений его отца. Александр Перескок — музыкант, спортсмен, увлеченный мотокроссом и парашютным спортом. Разве что конструирование немного из этого выбивается. Собирать модели авиа и мототехники из конструктора мальчишка может часами. А в остальном идет по стопам отца, воспитывается его примером. Тут все просто: хочешь гонять по кросс-трассе? Давай! Упал в грязь или в песок? Поднимай мотоцикл, который весит вдвое больше тебя, и тяни до финиша, даже если сил не осталось. Вырабатывай волю, упорство, мужской характер.— Мы ничего ему не навязываем. Он сам выбирает. И мотокросс, и музыку. По-моему, самое важное — заинтересовать ребенка, не отбить у него интерес. Чтобы не перегорел и не упустил время, кода можно реализоваться. Мы не заморачиваемся, станет ли он великим спортсменом или музыкантом, главное, чтобы вырос хорошим человеком, настоящим мужчиной, сам выбрал дело по душе и был счастлив, — считает отец Романа.Фото www.pxfuel.com/