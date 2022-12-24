Давайте проверим, как хорошо Вы помните советские кинокартины, на которых росли еще Ваши дедушки и бабушки.

Давайте проверим, как хорошо Вы помните советские кинокартины, на которых росли еще Ваши дедушки и бабушки.Вспомните безмятежные летние каникулы в школе, когда вас отправляют в деревню, под присмотр бабушки. Суп, сваренный на печке, блины, сдобренные сметаной от соседской коровы, малина, собранная в тарелку с отколотым краешком....А вечерами, когда купол из звезд накрывал старенький дом, вы вдвоем, слушая стрекотание цикад за окном, садились перед стареньким телевизором и погружались в фильмы, наполненные дружбой, добротой и верой в светлое будущее.Давайте проверим, насколько внимательно Вы смотрели те фильмы! Итак, поехали!