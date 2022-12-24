Уникальный арт - объект «Сладкий мост» открыт во Владимирской области. Ещё одно украшение Киржача...

Уникальный арт - объект «Сладкий мост» открыт во Владимирской области.Ещё одно украшение Киржача туристического. Этим вечером в Киржаче, известном своими деревянными мостами, открыли новый арт-объект - "Сладкий мост", выполненный потомственными плотниками-аргунами. Мост станет частью нового туристического пространства под названием "Кондитерский парк".Идея открыть новый пешеходный мост и парк принадлежит известному меценату Евгению Фёдорову- руководителю "Киржачской типографии" и Вячеславу Закусину - исполнительному директору этого предприятия. Одним из партнёров проекта стала администрация Киржача. 133-метровый "Сладкий мост" возведен в районе мебельной фабрики. Уникальность сладкого моста в том, что все его 12 столбов выполнены по авторским эскизам Александра Новикова - потомственного киржачского плотника- аргуна.Мастер украсил деревянный мост разными животными, сладостями, предметами быта. Так, к примеру, на "Сладком мосту" можно найти совенка, зайчушку, рогалики, конфеты, мороженое, самовар. В отличие от других пешеходных мостов Киржача, у моста "Сладкого" есть отдельная входная группа у проезжей части. Мост освещают причудливые фонари, выполненные в мастерской Алексея Большакова. Пустырь, по которому проходит "сладкая " переправа, по мысли мецената Евгения Фёдорова, в перспективе станет новой рекреационной зоной. В будущем "Кондитерском парке" уже появилась большая декоративная горка "Трюфель".В следующем году здесь планируют реконструировать детскую площадку. Рядом с ней появятся сказочный "Сладкий городок" и семейное кафе. Вечерняя церемония открытия "Сладкого моста" в Киржаче получилась волшебной и по-настоящему "вкусной'. Праздник собрал сотни горожан и гостей города. 133-метровый "Сладкий мост" стал настоящим подарком городу. Специально для юных киржачан в будущем парке нарядили живую новогоднюю ель, подготовили праздничную программу. Участники праздника водили хороводы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.Новый мост стал ещё одной точкой притяжения малого города Киржача, который в последние годы набирает всё большую популярность. Он же стал и вкладом в сохранение уникальных традиций народного искусства. Мастерство плотников - аргунов, которое в Киржаче передавали из поколения в поколение, для города - предмет истинной гордости.