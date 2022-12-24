В парке «Дружба» подвели итоги акции-конкурса «Одень дерево — вокруг света». Необычная тема...

В парке «Дружба» подвели итоги акции-конкурса «Одень дерево — вокруг света». Необычная тема вдохновила участников на работы с представлением разных стран мира. Дети и взрослые трудились над своими идеями с ноября, а в декабре украшали деревья на центральной аллее парка. В своих работах владимирцы «изобразили» Россию, Китай, Египет, символику других стран и международной дружбы.Победителями конкурса, получившими дипломы и призы, стали 2-а класс школы № 44 под руководством Татьяны Смирновой, команда Владимирского психо-неврологического диспансера, 2-а класс школы № 37 под руководством Ирины Розовой.Также дипломами участников и сертификатами от партнеров конкурса награждены 1-а класс школы № 37, 3-б класс школы № 31, детский клуб «Калейдоскоп» и жительница города Владимира Ольга Голубева.Подарком для всех участников акции стала анимационная программа с играми и конкурсами. Яркие деревья будут радовать посетителей парка «Дружба» до самой весны.Фото pxfuel.com