Ну а как креативно отдохнуть в новогодние каникулы? Приглашаем побывать в семейной конюшне Золотая...

Ну а как креативно отдохнуть в новогодние каникулы? Приглашаем побывать в семейной конюшне "Золотая грива".День в конюшне расписан поминутно. Покормить, убрать стойло, расчесать. Семь лет назад владелица клуба "Золотая грива", Людмила Никифорова привела старшего сына покататься на лошади. Как итог - любовь с первого взгляда и начало долгого пути по созданию собственной конюшни.Людмила Никифорова, владелица конно-спортивного клуба "Золотая грива":- Ребенка посадили на спокойную лошадку, меня посадили без седла на огромного коня, я даже помню имя его Бомбей. Я ехала без седла и тогда у меня в голове закралась такая мысль, что если я после этого выживу, я обязательно научусь скакать. Мое хобби превратилось в мою работу.Сказала и сделала. Теперь у Людмилы конноспортивное образование и три скакуна: Кэти, Альмир и Сырок. Сын Илья главная поддержка и помощь в конном деле, - именно на нем лежат самые ответственные обязанности.Илья Никифоров, конюх:- Мы вместе захотели эту конюшню построить. Мечтали о ней, чтоб у нас была своя конюшня.Участники конноспортивного клуба хотят донести до людей, что к лошадям нужно относиться не как к животному, а как к равному себе.Людмила Никифорова, владелица конно-спортивного клуба "Золотая грива":- Кони точно так же могут любить, так же могут ненавидеть, у коней бывает плохое настроение, кони так же могут реагировать на погоду. И постоянно от коня требовать, как от машины на кнопочку нажал что бы он ехал, это не так.Золотогривый красавец Сырок - самый старший, он считается вожаком. Арабская скаковая известна как одна из самых быстрых пород. Существует красивая легенда, что созданы они из ветра. Оседлать его может не каждый, а только тот, кто схож с ним характером.Степан Стародубцев, член конноспортивного клуба:- Первый раз прокатился, да вроде как сказать, мы с ним в одно целое слились, оба любим скорость. Я привык к нему, конь своеобразный такой и как бы вот теперь только на нем.На территории клуба проживают и северные ездовые собаки. Почувствовать себя наездником- каюром здесь может каждый. Поездка на нартах запомнится на всю жизнь.Людмила уверена - их общее дело будет процветать, ведь оно не ради выгоды, а для души.Ангелина Свищ Егор Герасимов "Вести Владимир"