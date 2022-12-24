Во время застолья речь зашла о жизни в тюрьме. Ранее отбывавший наказание мужчина посчитал такие вопросы оскорбительными. Он схватил табуретку и несколько раз ударил ей по голове обидчика.

Преступление случилось в феврале, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Приятели распивали алкоголь в одном из домов садоводческого товарищества «Владимирский городской сад №2».Во время застолья речь зашла о жизни в тюрьме. Ранее отбывавший наказание мужчина посчитал такие вопросы оскорбительными. Он схватил табуретку и несколько раз ударил ей по голове обидчика. Этого ему показалось мало, и злоумышленник нанёс оппоненту не менее семнадцати ударов ножом. Кроме того, разъярённый владимирец несколько раз ударил бутылкой другого приятеля, который пытался помешать убийству.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Вину он не признал, сославшись на то, что бил жертву только табуретом, а ножевые ранения якобы нанёс второй пострадавший.Суд согласился с доводами обвинения. Осуждённый получил 11 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Также его обязали выплатить один миллион рублей морального вреда в пользу сына потерпевшего. Приговор ещё не вступил в силу.