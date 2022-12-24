Во время застолья речь зашла о жизни в тюрьме. Ранее отбывавший наказание мужчина посчитал такие вопросы оскорбительными. Он схватил табуретку и несколько раз ударил ей по голове обидчика.
Преступление случилось в феврале, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Приятели распивали алкоголь в одном из домов садоводческого товарищества «Владимирский городской сад №2».
Во время застолья речь зашла о жизни в тюрьме. Ранее отбывавший наказание мужчина посчитал такие вопросы оскорбительными. Он схватил табуретку и несколько раз ударил ей по голове обидчика. Этого ему показалось мало, и злоумышленник нанёс оппоненту не менее семнадцати ударов ножом. Кроме того, разъярённый владимирец несколько раз ударил бутылкой другого приятеля, который пытался помешать убийству.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Вину он не признал, сославшись на то, что бил жертву только табуретом, а ножевые ранения якобы нанёс второй пострадавший.
Суд согласился с доводами обвинения. Осуждённый получил 11 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Также его обязали выплатить один миллион рублей морального вреда в пользу сына потерпевшего. Приговор ещё не вступил в силу.