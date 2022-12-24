24 декабря в областной столице на улице Верхняя Дуброва загорелось девятиэтажное жилое здание №12. В пожарное ведомство о ЧП пришло сообщение в 05-27. На место выехали 7 единиц техники и 23

24 декабря в областной столице на улице Верхняя Дуброва загорелось девятиэтажное жилое здание №12. В пожарное ведомство о ЧП пришло сообщение в 05-27. На место выехали 7 единиц техники и 23 человека личного состава МЧС. К их прибытию наблюдалось открытое горение на 5-ом этаже. “Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для разведки и