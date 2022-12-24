Во Владимире молодые предприниматели получили гранты на развитие бизнеса Последними, получившими в...

Во Владимире молодые предприниматели получили гранты на развитие бизнесаПоследними, получившими в этому году гранты, стали три предпринимателя.Компания «Калейдоскоп» со своим проектом клуба гармоничного развития детей проводит развивающие и обучающие мероприятия по самым востребованным и популярным направлениям: подготовка к школе, английский и немецкий язык, программирование, карате, йога, живопись, бисероплетение, музыка, театр и другие творческие занятия. А пространство в клубе организовано так, что находиться в нем интересно не только детям, но и родителям. Что важно, в клубе можно посетить за один раз сразу несколько занятий по разным направлениям.ИП Александр Зайцев получил свой грант на развитие своей тренерской деятельности в школах и других дошкольных учреждениях и готовит детей с 3-х летнего возраста под эгидой футбольного клуба «ТЕХНАРЬ». Он не только развивает физическую форму ребят, но и командный дух, а еще помогает им увлечься здоровым образом жизни на всю жизнь.Индивидуальный предприниматель Родион Кехтер получил грант как молодой предприниматель на приобретение деревообрабатывающего станка для своего производства, где он изготавливает мебель из дерева, обрезной доски и браса.«Социальное и молодежное предпринимательство становятся все более актуальным в нашем регионе. Наш Центр воспитывает большое количество инициативных людей, которые хотят развивать экономику региона и решать социальные проблемы общества. В 2022 году на конкурсной основе 56 компаний получили более 24 млн рублей на развитие своего дела, что на 8 млн больше по сравнению с предыдущим годом», - сказала Ирина Уткина, руководитель группы по грантовой поддержке субъектов МСП.Фото www.pxfuel.com