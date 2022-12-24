Глава Владимира Дмитрий Наумов поддерживает горожан, переживающих за судьбу питомцев приюта “Валента”. Об этом заявили в городской администрации. “Сейчас разрабатывается

Глава Владимира Дмитрий Наумов поддерживает горожан, переживающих за судьбу питомцев приюта “Валента”. Об этом заявили в городской администрации. “Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для строительства во Владимире государственного приюта. Глава города отметил, что мэрия взаимодействует с областными коллегами не на словах, а на деле. Как уже сообщалось, администрация города Владимира выделила для размещения государственного приюта земельный