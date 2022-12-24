С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178402 владимирцев.

Во Владимирской области 24 декабря выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 8 человек. Ещё 5 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, по 7 - в Ковровском и Гусь-Хрустальном, по 3 - в Киржачском и Камешковском, 2 - в Кольчугинском, по 1 - в Александровском, Собинском, Гороховецком, Меленковском, Вязниковском и Петушинском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178402 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49532 заболевших во Владимире, 21087 - в Ковровском районе и 19265 - в округе Муром.