Во Владимирской области над трассой М-12 построят переходы для животных. Строительство новых...

Во Владимирской области над трассой М-12 построят переходы для животных.Строительство новых автодорог усложняет жизнь обитателям природы, а иногда приводит к их вымиранию. Трасса М-12 пагубно влияет на экосистему 33 региона.Автодор сообщил в телеграм-канале о начале строительства экодук над дорогой и зверопроходов под трассой.Вместе с этим, вдоль трассы будут установлены сетчатые ограждения, чтобы животные не выбегали на проезжую часть.Фото www.pxfuel.com