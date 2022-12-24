Во Владимирской области необходима активная поддержка многодетных семей. Необходимо активнее...

Во Владимирской области необходима активная поддержка многодетных семей."Необходимо активнее поддерживать многодетные семьи: уверена, что горячее питание в школах дети из этих семей, обучающиеся с 5 по 11 класс, должны получать вне зависимости от критерия нуждаемости. Много сетований на критерий нуждаемости и при предоставлении земельных участков многодетным", - рассказала уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Юлия Раснянская.По данным статистики в регионе в 1 полугодии 2022 года женщины сделали 662 аборта, 12 из них в возрасте до 18 лет, 598 в возрасте от 18 до 39 лет. За этот период в регионе родилось 2099 человек, а умерло 6968.Фото www.pxfuel.com