Во Владимирской области открылся необычный Музей пряностей. В Муроме открылся необычный музей. В...

Во Владимирской области открылся необычный "Музей пряностей".В Муроме открылся необычный музей. В специальной общеобразовательной школе - интернате начал работу музей пряностей. Причём уникальный не только для города, но и для региона.В музее четыре красочных экспозиции, путешествуя по которым можно узнать о пряностях земли Муромской практически всё. Где произрастали, когда появились, кем привозились, как приживались и перерабатывались, и где в дальнейшем нашли применение. Для хранения душистых экспонатов созданы все условия. Стеклянные баночки герметично закрыты, а температура в помещении не превышает 15-ти градусов.Идея создания такого музея родилась не случайно. В коррекционной школе обучаются особенные дети. "Музей пряностей" станет для них ещё одной удобной ступенью на пути к социализации в обществе и получении полезных в жизни навыков.Масло, настоянное на пряностях, фито-чай, охлаждающие напитки и многое другое. Организаторы музея, считают что каждая экскурсия должна заканчиваться дегустацией. О пряностях важно не только знать. Их нужно пробовать.Фото pxfuel.com/