Владимирские депутаты оставили рожениц без подарков при рождении детей. Проект не получил...

Владимирские депутаты оставили рожениц без подарков при рождении детей.Проект не получил единогласной поддержки среди депутатов Заксобрания. Из 26 человек воздержались 14-ть. Еще один проголосовал против и только 11-ть – за.При этом депутаты признали, что закон нужный, но пока не доработан. В числе сложностей – вопрос финансирования.Подарки при рождении детей вручают роженицам более, чем в 20 субъектах страны. В их числе и Москва, в роддомах которой женщинам дарят коробку с детскими вещами или выплачивают денежную компенсацию.Фото www.pxfuel.com