Во Владимирской области введут скрининговые программы по профилю гастроэнтерология.
Накануне в...
Во Владимирской области введут скрининговые программы по профилю гастроэнтерология.
Накануне в Доброграде состоялось совещание с участием владимирских медиков и экспертов Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава.
В департаменте здравоохранения рассказали, что участниками определены основные проблемы медицины и пути их решения.
Основные постулаты сведены к следующим пунктам:
— необходимо удерживать врачей в регионе;
— одни из главных задач: снижение смертности и развитие системы оказания первичной помощи;
— повышение удовлетворённости пациентов работой медиков.
Предложения:
выделение службы неотложной помощи в поликлиниках (для разведения потоков пациентов и сокращения очередей);
создание централизованного офиса по записи к врачу в рамках пилотного проекта «Инцидент 38»;
разработка программ корпоративного здоровья на предприятиях (для увеличение охвата населения профосмотрами и диспансеризацией);
внедрение скрининговых программ по профилю гастроэнтерология (из-за роста числа пациентов с циррозом печени среди мужского и женского населения);
централизация службы скорой медицинской помощи;
создание стояночных комплексов для бригад скорой медпомощи на трассах, где фиксируется рост ДТП;
увеличение количества травмцентров II уровня (специалисты травматологического центра такого уровня могут оценить состояние пострадавшего, провести реанимационные мероприятия и при необходимости выполнить оперативные манипуляции);
борьба с эмоциональным выгоранием врачей и среднего медицинского персонала.
Фото pxfuel.com/