Во Владимирской области введут скрининговые программы по профилю гастроэнтерология. Накануне в...

Во Владимирской области введут скрининговые программы по профилю гастроэнтерология.Накануне в Доброграде состоялось совещание с участием владимирских медиков и экспертов Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава.В департаменте здравоохранения рассказали, что участниками определены основные проблемы медицины и пути их решения.Основные постулаты сведены к следующим пунктам:— необходимо удерживать врачей в регионе;— одни из главных задач: снижение смертности и развитие системы оказания первичной помощи;— повышение удовлетворённости пациентов работой медиков.Предложения:выделение службы неотложной помощи в поликлиниках (для разведения потоков пациентов и сокращения очередей);создание централизованного офиса по записи к врачу в рамках пилотного проекта «Инцидент 38»;разработка программ корпоративного здоровья на предприятиях (для увеличение охвата населения профосмотрами и диспансеризацией);внедрение скрининговых программ по профилю гастроэнтерология (из-за роста числа пациентов с циррозом печени среди мужского и женского населения);централизация службы скорой медицинской помощи;создание стояночных комплексов для бригад скорой медпомощи на трассах, где фиксируется рост ДТП;увеличение количества травмцентров II уровня (специалисты травматологического центра такого уровня могут оценить состояние пострадавшего, провести реанимационные мероприятия и при необходимости выполнить оперативные манипуляции);борьба с эмоциональным выгоранием врачей и среднего медицинского персонала.Фото pxfuel.com/