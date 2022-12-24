Неделя до встречи Нового года. И в предпраздничной суматохе не забудьте подумать о своих любимых...

Неделя до встречи Нового года. И в предпраздничной суматохе не забудьте подумать о своих любимых питомцах. После прогулок по заснеженным улицам вся наша обувь покрывается белыми разводами. Представьте теперь лапы животных. Как защититься от дорожной соли - расскажут Доктор Кот и Ольга Яцык.Тося и Тоша вышли на прогулку. Два озорных малыша породы чихуахуа с наступлением холодов не отстают от моды и облачаются во все самое лучшее, а главное - теплое. За этим следит "мама" Тоня. Девушка утверждает, что животным, как и людям, в непогоду важно утепляться. Особенно, если нет пушистого подшерстка.Антонина, клиентка клиники "Доктор кот":- Мы единственное, что шапочки им не купили, потому что это очень комично.Зато есть сапожки для крохотных лапок. В зимний период они играют важную роль, так как дороги посыпают пескосоляной смесью, агрессивные компоненты которой негативно влияют на здоровье животных. Поэтому Антонина выбирает для гладкошерстной Тоси сапожки на меху, а Тошу выручает кудрявая шерсть.Антонина, клиентка клиники "Доктор кот":- Не пугайтесь, если собака не с первого раза будет ходить в обуви. Она абсолютно точно со второго, с третьего раза, если вы будете настойчивы, к этому привыкнет и поймет, что ей это удобно. Потому что в минус 17 у меня собаки выходят, поджимают поочередно все лапы, смотрят на меня и думают: "а зачем вообще мы здесь? Наденьте нам тапки. Они уже сами понимают, что так удобнее.Директор, а по совместительству, главврач ветеринарной клиники "Доктор кот" Валерия Алтунина подтверждает, что химический состав смесей на дорогах - опасный. Каждый раз после прогулки обратите внимание на состояние вашего питомца, чтобы не упустить время, в случае отравления. Валерия говорит, что сейчас каждая третья маленькая собачка попадает на осмотр именно с такими симптомами.Валерия Алтунина, главврач ветеринарной клиники "Доктор кот":- Если вы пришли домой и ваше животное достаточно угнетенное, у него появляются синдромы диареи либо рвоты, тогда надо обязательно обращаться в клинику. Мы берем анализы крови, чтобы посмотреть насколько сильным было отравление, насколько сильно поражены внутренние органы. Также ставим внутривенные капельницы, инфузии.Тося и Тоша регулярно приходят в "Доктор кот", чтобы "навести красоту" и проверить здоровье. Здесь можно воспользоваться услугами грумера, полечить зубы и поставить брекеты. Для более серьезных случаев, есть аппарат УЗИ и вся необходимая для жизнеобеспечения вашего питомца аппаратура. Например, рентген в вопросах лечения - незаменим.Валерия Алтунина, главврач ветеринарной клиники "Доктор кот":- Чаще всего рентген требуется при каких-то повреждениях, травмах. Также смотрим и брюшную полость на рентгене, патологию сердца тоже можем выявить.И у малышей и у больших собак свои потребности. Здесь мы встретили вот такого красавца.В клинике "Доктор кот", кроме эстетических процедур, проводят и серьезные операции. К примеру, Дик пришел на очередную капельницу.После проведения необходимых процедур, кошки и собаки отдыхают вот в таких боксах под присмотром врача. А у Тоси и Тоши все отлично. В случае, если зимних сапожек рядом не окажется, а идти гулять надо, для защиты лапок врач советует использовать специальный воск. Он надежно защитит кожу от агрессивных смесей.Ольга Яцык, Александр Чунаев, Вести Владимир.