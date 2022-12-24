Ну а сейчас можем полюбоваться на храм Католического прихода Святого Розария Пресвятой Девы Марии...

Ну а сейчас можем полюбоваться на храм Католического прихода Святого Розария Пресвятой Девы Марии во Владимире.Он особо красив в ожидании Рождества, окруженный атмосферой добра и волшебства.Перед входом и в самом храме установлены ясли, в которых лежит Младенец Иисус, рядом Дева Мария и святой Иосиф. Сегодня у католиков и протестантов Рождественский Сочельник.Напомню, что праздник опережает православное Рождество на 2 недели. Несколько минут назад в храме началась святая Роратная месса. Освящение вертепа и Святая ночная месса сегодня в 9 вечера.А завтра в честь праздника прозвучит рождественский концерт органной музыки.