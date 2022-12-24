Дороже всего обслуживание кредита в Татарстане.

Дороже всего обслуживание кредита в Татарстане.Татарстан – самый дорогой регион России с точки зрения обслуживания ипотеки. Семьям, купившим жилье в ипотеку в республике, приходится тратить минимум 31% от своего суммарного дохода.До трети дохода придется ежемесячно тратить на льготную ипотеку. Если же оформить кредит по рыночной ставке 10,8%, то, по подсчетам экспертов ГК «Этажи», траты увеличатся почти до 38%.Второе место по затратам на ипотеку заняла Москва. При покупке квартиры в ипотеку под 7-8% столичные семьи тратят около четверти от общего дохода. Рыночная ипотека увеличивает расход семейного бюджета до 33%.Чуть менее четверти семейного дохода на обслуживание ипотеки с господдержкой тратят семьи из Воронежской и Нижегородской областей, а также Санкт-Петербурга, Башкортостана и Новосибирской области. На выплаты по ипотеке с рыночной ставкой жители этих регионов тратят 30-32% от семейного бюджета.В большинстве крупных российских городов по итогам текущего года зафиксировано снижение ипотечных сделок. Спрос на ипотеку вырос только в Москве (+16,4%), а также в Екатеринбурге, Новосибирске и Уфе.