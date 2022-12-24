Что, если нашел гусеницу в декоративных цветах, а избавиться от нее жалко? И может ли из нее...

Что, если нашел гусеницу в декоративных цветах, а избавиться от нее жалко? И может ли из нее получиться прекрасная бабочка, если ухаживать за ней как следует? Эксперимент провела жительница Владимира Зарина Аввакумова. С ней и ее новым домашним животным познакомилась Анастасия Сахарова.Пересаживала кактус и в колючках нашла.. Нового домашнего питомца.Зарина Аввакумова:- Она сидела маленькая, жёлтенькая. И я решила поступить с ней гуманно.У Зарины уже есть два кота - британец Джуня и мейнкун Стэфан. Гусеница тоже получила солидное имя - Антонина. Она поселилась в имении с "панорамными" окнами.Зарина Аввакумова:- Живое существо. Ползает по баночке, кушает. По ходу, она начала есть. Нет, она решила по листикам поползать. И вот, когда листик засыхает, она под ним скручивается и спит под ним.За пару недель Антонина раздобрела. Поправилась сразу на несколько сантиметров. Рацион у нее богатый. Зарина потчует ее капустой: цветной, китайской. Антонина в выборе трапезы крайне разборчива.Зарина Аввакумова:- Айсбрег она ела не особо. Может, потому что покупной? А капуста свойская. А, лук-порей я ей еще давала. Она тоже очень хорошо его ела!Зарина надеялась, что Антонина могла попасть на кактус из-за рубежа , и бабочка из нее получится заморская. Вести обратились к биологу Руслану Жукову для идентификации.Как я понимаю, это гусеница-вредительница, между прочим.. Из нее получится ночная бабочка-совка.Биолог посоветовал переселить Антонину из стеклянного коттеджа в мох или почву, чтобы она перезимовала, а весной проснулась. Но есть и второй способ. Сначала Антонину нужно откормить, а когда она превратится в бабочку.Зарина Аввакумова:-Ну, понятно, не в морозилку. У меня там осы зимовали, жуки, да много чего интересного. Так что можно попробовать.. И она все-таки выведется. Ее можно попробовать покормить сахарным сиропом, положить в коробочку с вентиляцией и убрать в холодильник.Эксперимент Зарина решила продолжить. А что по поводу переселения гусеницы в холодильник думает ее мама, Ирина?Ирина Аввакумова:- Даже не знаю, что сказать, у меня нет комментариев. Но меня бы это не смутило. Мне интересно было бы увидеть бабочку.По расчетам биолога Руслана Жукова, Антонина, при должном питании и сне превратится в бабочку как раз к бою курантов. Новогоднего чуда Зарина ждет с нетерпением.Анастасия Сахарова. Вести-Владимир.