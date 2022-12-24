Что, если нашел гусеницу в декоративных цветах, а избавиться от нее жалко? И может ли из нее...
Что, если нашел гусеницу в декоративных цветах, а избавиться от нее жалко? И может ли из нее получиться прекрасная бабочка, если ухаживать за ней как следует? Эксперимент провела жительница Владимира Зарина Аввакумова. С ней и ее новым домашним животным познакомилась Анастасия Сахарова.
Пересаживала кактус и в колючках нашла.. Нового домашнего питомца.
Зарина Аввакумова:
- Она сидела маленькая, жёлтенькая. И я решила поступить с ней гуманно.
У Зарины уже есть два кота - британец Джуня и мейнкун Стэфан. Гусеница тоже получила солидное имя - Антонина. Она поселилась в имении с "панорамными" окнами.
Зарина Аввакумова:
- Живое существо. Ползает по баночке, кушает. По ходу, она начала есть. Нет, она решила по листикам поползать. И вот, когда листик засыхает, она под ним скручивается и спит под ним.
За пару недель Антонина раздобрела. Поправилась сразу на несколько сантиметров. Рацион у нее богатый. Зарина потчует ее капустой: цветной, китайской. Антонина в выборе трапезы крайне разборчива.
Зарина Аввакумова:
- Айсбрег она ела не особо. Может, потому что покупной? А капуста свойская. А, лук-порей я ей еще давала. Она тоже очень хорошо его ела!
Зарина надеялась, что Антонина могла попасть на кактус из-за рубежа , и бабочка из нее получится заморская. Вести обратились к биологу Руслану Жукову для идентификации.
Как я понимаю, это гусеница-вредительница, между прочим.. Из нее получится ночная бабочка-совка.
Биолог посоветовал переселить Антонину из стеклянного коттеджа в мох или почву, чтобы она перезимовала, а весной проснулась. Но есть и второй способ. Сначала Антонину нужно откормить, а когда она превратится в бабочку.
Зарина Аввакумова:
-Ну, понятно, не в морозилку. У меня там осы зимовали, жуки, да много чего интересного. Так что можно попробовать.. И она все-таки выведется. Ее можно попробовать покормить сахарным сиропом, положить в коробочку с вентиляцией и убрать в холодильник.
Эксперимент Зарина решила продолжить. А что по поводу переселения гусеницы в холодильник думает ее мама, Ирина?
Ирина Аввакумова:
- Даже не знаю, что сказать, у меня нет комментариев. Но меня бы это не смутило. Мне интересно было бы увидеть бабочку.
По расчетам биолога Руслана Жукова, Антонина, при должном питании и сне превратится в бабочку как раз к бою курантов. Новогоднего чуда Зарина ждет с нетерпением.
Анастасия Сахарова. Вести-Владимир.