Сообщение губернатора появилось в его телеграм-канале.

Глава Владимирской области Александр Авдеев прокомментировал ДТП со школьниками из Струнино. Сообщение губернатора появилось в его телеграм-канале.«Мы на связи с коллегами из Ярославской области . Они оперативно подключились к оказанию помощи», – пишет Авдеев.По предварительной информации, автобус съехал в кювет, так как водитель не справился с управлением. Все пассажиры живы, но двоим взрослым понадобилась медпомощь – черепно-мозговая травма и ушиб плеча. Сейчас они в ростовской больнице.Позднее остальные 20 школьников и 13 взрослых отправились на экскурсию дальше на резервном автобусе. А областной Министр здравоохранения запланировал для экскурсантов позвторный медицинский осмотр.