Что повлияло на инфляцию во Владимирской области в ноябре 2023 года? К увеличению цен во...

Что повлияло на инфляцию во Владимирской области в ноябре 2023 года?К увеличению цен во Владимирской области привели возросшие издержки производителей и поставщиков, а также рост спроса на ряд непродовольственных товаров. В ноябре 2023 года годовая инфляция составила 8,1%, что на 0,8 выше, чем в октябре. Об этом говорится в информационно-аналитическом материалена сайте Банка России.Продовольственные товарыВ ноябре издержки у птицеводов увеличились из-за удорожания импортных ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Свое влияние на цены оказала и неблагоприятная эпизоотическая ситуация. Она не позволила производителям увеличить объем предложения яиц на рынке вслед за ростом спроса. В совокупности это привело к росту цен на яйца.Непродовольственные товарыВ непродовольственном секторе из-за произошедшего ранее ослабления рубля выросли затраты на закупку импортных материалов и фурнитуры в производстве мебели. Из-за высокого спроса производители переносили возросшие издержки в цены на мебель. Подорожавшие автокомпоненты и логистика привели к росту цен на новые отечественные автомобили, спрос на которые превышает предложение. А пересмотр правил уплаты утильсбора стал причиной удорожания подержанных импортных авто.УслугиПроведение индексации стоимости проезда на железнодорожном транспорте и введение новых норм в части автомобильных перевозок привели к ускорению роста цен в сфере услуг пассажирского транспорта. Так, изменение законодательства об организации перевозок в такси повысило требования к водителям и издержки перевозчиков. Это привело к сокращению предложения услуг на рынке и удорожанию проезда в такси.«Инфляция и инфляционные ожидания остаются высокими. Чтобы люди могли потреблять больше товаров и услуг, нужна стабильно низкая инфляция, которая «не съедает» прирост доходов. Банк России стремится удерживать инфляцию на целевом уровне, чтобы доходы не обесценивались, а их рост позволял людям покупать больше, а не дороже. Для этого регулятор повысил ключевую ставку 15 декабря 2023 года до 16%. Рост ключевой ставки предоставляет возможность заработать на вкладах, отложив на некоторое время потребление товаров не первой необходимости. В результате доход по вкладу компенсирует инфляцию, и человек сможет реально увеличить потребление», — отметила управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.Фото: freepik.com; группа "Подслушано во Владимире"