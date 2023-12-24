Алена Харькова с кафедры физики и прикладной математики ИПМФИ и Александра Михайлова, преподаватель кафедры ЖРСО ГумИ, стали победительницами проекта «Женщины: Школа наставничества». Это

Алена Харькова с кафедры физики и прикладной математики ИПМФИ и Александра Михайлова, преподаватель кафедры ЖРСО ГумИ, стали победительницами проекта «Женщины: Школа наставничества». Это уже второй сезон. В нем участвовали 140 наставниц из госорганов власти, бизнеса и учреждений культуры и более 150 студенток и преподавательниц из 55 регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе ВлГУ. Алена