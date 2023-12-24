Как жители Владимирской области могут признать себя банкротом и какова процедура внесудебного...

Как жители Владимирской области могут признать себя банкротом и какова процедура внесудебного банкротства?Как известно, с 3 ноября 2023 года банкротство физических лиц стало доступнее. В связи с этим был принят и подписан Президентом России Федеральный закон № 474-ФЗ от 04.08.2023.Напомним, какие изменения внесли и что нового в процедуре внесудебного банкротства граждан.Упомянутый Закон 474-ФЗ изменил и дополнил два федеральных закона:О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 № 127-ФЗ;Об исполнительном производстве от 02.10.2007 № 229-ФЗ.Каким должен быть минимальный и максимальный размер долга?максимальный размер задолженности для инициирования физлицом процедуры внесудебного банкротства – повысил до 1 млн рублей (ранее был 500 000 руб.);минимальный размер долга – снизил до 25 000 рублей (ранее – 50 000 руб.).Здесь имеется в виду общий размер денежных обязательств, обязанностей по уплате обязательных платежей, алиментов и обязательств по договору поручительства.Кто получил право на банкротство без суда?С 3 ноября 2023 года право воспользоваться процедурой внесудебного банкротства появилось также у граждан, в отношении которых:не менее 1 года назад до даты обращения с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке выдан исполнительный документ, и он направлялся или предъявлялся для исполнения, но оно так и не завершено. При этом единственный доход – пенсия (страховая, накопительная или пр.) и нет имущества, на которое может быть обращено взыскание. Либо он получает ежемесячную выплату на детей в связи с рождением и воспитанием или пособие беременной и нет имущества для погашения долгов.не менее 7 лет назад до даты обращения с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке исполнительный документ имущественного характера направлялся или предъявлялся для исполнения, но так и не выполнен физлицом либо лишь частично.Для этих категорий физлиц установили особенности обращения за внесудебным банкротством.До 03.11.2023 можно было заявить о своём банкротстве вне суда, только если при соответствующей сумме долга на день обращения исполнительное производство завершили из-за отсутствия имущества для взыскания. Иных действующих производств по истребованию денег, которые возбудили после возврата взыскателю исполнительного документа, тоже нет.Подтверждение соцвыплат и имущественного положенияПо новым правилам гражданин просто декларирует и не должен дополнительно документально подтверждать выполнение условия о том, что:его основной единственный доход – социальная выплата;отсутствие имущества, на которое может быть обращено взыскание.Что должен работодатель?Наниматель по заявлению сотрудника должен выдать справку о том, что за последний год на него приходил исполнительный документ имущественного характера, который не исполнен или исполнен частично.Срок – не позже 10 рабочих дней со дня обращения.Срок реструктуризации долговОбщий максимальный срок выполнения плана реструктуризации долгов физлица увеличили с 3 до 5 лет.Повторное банкротствоС 10 до 5 лет сократили срок, по истечении которого гражданин вправе повторно инициировать своё банкротство без суда.Окончание производстваТакже уточнили основание окончания исполнительного производства. Оно влияет на право гражданина воспользоваться внесудебной процедурой банкротства.Таким образом, новшества в банкротстве физлиц вне суда повысили доступность этой процедуры за счет расширения круга лиц и диапазона размера задолженности, позволяющего гражданину инициировать её.Фото: freepik.com