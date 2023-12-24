В 2020 году певец открыл киностудию “Королевская гора” вместе с актрисой Александрой Яковлевой. Стало известно, что в этом году компания была ликвидирована.

В 2020 году певец открыл киностудию “Королевская гора” вместе с актрисой Александрой Яковлевой. Стало известно, что в этом году компания была ликвидирована.3 года назад народный артист России Николай Басков и актриса Александра Яковлева совместно открыли киностудию в Москве для съемок исторического фильма. Они планировали создать картину “Князь” об Александре Невском и Золотой Орде. Также в планах было снять ремейк на легендарный фильм “В джазе только девушки”. Но весной прошлого года Яковлевой не стало – она долго боролась с онкологическим заболеванием. И работа киностудии остановилась, а проект законсервировали.Видимо, золотому голосу России некогда заниматься делами киностудии и снимать кино, поэтому он решил закрыть компанию. По данным , она была ликвидирована еще летом 2023 года.Перед закрытием киностудия “Королевская гора” была замешана в скандал. Художник-модельер подала в суд на компанию, так как ей не оплатили работу. После суда киностудия должна была возместить более 500 тысяч рублей, но была ликвидирована, и сотрудница не получила никаких выплат.Стоит отметить, что по документам 51% уставного капитала киностудии принадлежало Николаю Баскову, а 49% – Александре Яковлевой.