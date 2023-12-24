По прогнозам синоптиков во Владимирской области ожидается мягкая морозная погода В понедельник,...

По прогнозам синоптиков во Владимирской области ожидается "мягкая" морозная погодаВ понедельник, 25 декабря 2023 года, погода во Владимирской области будет пасмурная, пройдет снег, сообщают синоптики.Температура воздуха днем до - 3 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -5°C.Ветер юго-западный, 3м/с. Атмосферное давление 730 - 732 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды на 25 декабря 2023 года:25 декабря отмечается день памяти святителя Спиридона, чудотворца. Это самый холодный день декабря — солнцеворот: «Солнце переходит на другой бок». Этот день определяет характер всей зимы. Если солнышко на Спиридона — дни на святках (7-19 января) будут ясными, а Новый год будет морозным, а если хмуро и на деревьях иней — быть Новому году теплым и пасмурным. Если ночь ясная, зима будет холодная, а лето жарким; если ночь темная — зиме быть теплой, а лету — пасмурным.Фото: freepik.com