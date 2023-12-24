Популяция зубров во Владимирской области достигла 80 голов Итоги года подвели в...

Популяция зубров во Владимирской области достигла 80 головИтоги года подвели в Клязьминско-Лухском заказнике. Зубриные новости этого года таковы:На площадке сейчас около 80 особей. Из них 15 телят родились в этом году, по большей части - девочки. Один зубр-мальчик у Красотки, второй - у Пятнашки.Зубр Рыжик считается главным заводилой в семействе - он когда-то первый пришёл на площадку, сейчас разгуливает по "тропе могучего зубра", нередко выходя навстречу посетителям заказника. Три поздних прошлогодних телёнка тоже живы и здоровы, уверяют сотрудники заказника.А посмотреть на многочисленное зубриное семейство можно, записавшись на экскурсию. В декабре ещё есть свободные даты.