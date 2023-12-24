Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

При оформлении ипотеки запретили навязывать услуги страхования во Владимире. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.Так, новые правила коснутся не только 33-й регион, но и всю страну. В правах кредитора остаётся требовать страховать свою задолженность от рисков утраты имущества, которое закладывает заёмщик. Но решать – страховать или нет – остаётся в компетенции того, кто берёт в долг, но этот человек должен понимать, что если он откажется, то кредитор вправе решить увеличить процент по займу. Но это также должно быть прописано в договоре.В законную силу новые поправки вступят с 1 июля следующего года.