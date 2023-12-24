Родившийся во Владимирской области зубренок догоняет в росте мать Зубатку Зубриный детский сад из...

Родившийся во Владимирской области зубренок догоняет в росте мать ЗубаткуЗубриный детский сад из Клязьминско-Лухского заказника. В объектив попала корова Зубатка со своим телёнком.Мамой зубриха Зубатка -ей 4 года- стала впервые. Узнать её в стаде просто. Ещё телёнком она сломала рог- скол напоминает форму зуба. Отсюда и имя. Зубатка- миниатюрная.По росту ниже других коров. А вот ее сын- напротив, крупный. И уже практически в половину роста матери.