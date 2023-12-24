Строительство взрослой поликлиники в Собинке планируют завершить в декабре 2024 года 4-этажную...

Строительство взрослой поликлиники в Собинке планируют завершить в декабре 2024 года4-этажную поликлинику возводят благодаря реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта "Здравоохранение".Контракт на строительство заключили в декабре прошлого года. В марте застройщик приступил к работам.На данный момент возведены два этажа левого крыла поликлиники, к началу февраля завершится возведение второго этажа правого крыла. Затем строители займутся внутренними работами первых этажей. А с наступлением тепла строительство продолжится. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области."Строительство ведется в соответствии с установленными сроками. В настоящий момент возводят второй этаж правого крыла. Параллельно с этим выполнен монтаж наружных коммуникационных сетей", - пояснила Светлана Муравьева, главный врач Собинской районной больницы.Окончание строительства запланировано на декабрь 2024 года. В поликлинике будут обслуживаться более 40 тыс. человек.Приём пациентов осуществляется в старом здании поликлиники, построенном в 1900 году.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области