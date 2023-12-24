Судебные приставы взыскали с жителя Вязников долг по алиментам в размере 500 тысяч рублей Об этом...

Судебные приставы взыскали с жителя Вязников долг по алиментам в размере 500 тысяч рублейОб этом сообщает пресс-служба УФССП по Владимирской области.Мужчина, был обязан выплачивать 1/3 от ежемесячного дохода на содержание двоих детей. Однако, должник выплачивать полностью алименты не спешил, что привело к образованию задолженности в размере около 500 тысяч рублей.В связи с неуплатой алиментов, должник был ограничен в специальном праве, а также неплательщику было выставлено требование для ареста его автомобиля марки «GREAT WALL». После этого он незамедлительно выплатил всю сумму задолженности.Управление ФССП по Владимирской области напоминает физическим и юридическим лицам 33 региона, что оплатить задолженность очень просто с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления, а также в приложении «ФССП России» для мобильных устройств.Фото: freepik.com