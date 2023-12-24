У владимирской школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Николая Толкачева появятся...

У владимирской школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Николая Толкачева появятся новые отделенияВо Владимирской области появятся крупные новые спортивные объекты. В районе улицы Лакина во Владимире в 2024-2025 построят крытый манеж для игровых видов спорта. Проект оценили в 458 млн рублей, из которых 190 млн – федеральные средства, 33 млн – областные деньги, а остальное – частные инвестиции.В 2024 году появится и новый спортивный объект в Суздальском районе, строиться он тоже будет с привлечением федеральных средств. Продолжится работа по реконструкции стадиона «Торпедо». Готов и прошёл экспертизу проект Центра спортивной борьбы, сейчас документация находится на рассмотрении в Минспорта РФ. Прорабатывается возможность строительства регионального баскетбольного центра.А также изменился подход к финансированию муниципальных спортивных школ.- Налоги и коммунальные платежи должны платиться из средств муниципального бюджета. А мы в первую очередь даём средства на оплату труда тренеров, на выезды ребят на соревнования, на развитие материально-технической базы. Считаем, что это важнее всего. Дети должны соревноваться, набирать спортивный опыт, а труд тренеров – достойно вознаграждаться, – сообщил вице-губернатор, курирующий вопросы социального развития, Владимир Куимов.Что касается школы по спортивной гимнастике имени Толкачева?- С 1 января школа переходит в ведение министерства спорта Владимирской области. Во-первых, это позволит решить проблему оттока ведущих тренеров, так как заработная плата в региональных учреждениях выше, чем в муниципальных образованиях. Также мы сможем развивать спортивную гимнастику не только во Владимире, но и открыть отделения в Александрове, Вязниковском районе, Муроме и Петушках. Конечно, это будет постепенный процесс, поскольку необходимо определиться с инфраструктурой и тренерским составом, - рассказала и.о. министра физкультуры и спорта региона Наталья Федорова.Напомним, что в сентябре этого года Владимирская школа гимнастики имени Толкачева получила новый статус.Это интересно!13 медалей международного турнира "Легенды гимнастики" завоевали гимнасты Владимирской областиВладимирские гимнасты привезли золотые медали с международного турнира «Золотая чайка»Фото: ГТРК "Владимир"