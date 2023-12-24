В Александровском районе по требованию прокуратуры введена в эксплуатацию новая амбулатория в селе...

В Александровском районе по требованию прокуратуры введена в эксплуатацию новая амбулатория в селе ГодуновоКак сообщает пресс-служба областной прокуратуры, за счет денежных средств субсидии 13 марта 2023 между ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» и ООО «СТРОЙ-РП» заключен контракт на поставку и монтаж модульной конструкции врачебной амбулатории в селе Годуново. Стоимость более 17, 6 млн рублей со сроком исполнения до 29 августа 2023.Александровской городской прокуратурой руководителю подрядной организации объявлялось предостережение о недопустимости нарушения сроков окончания работ. Однако своевременно работы не завершены, модульная конструкция в селе Годуново не поставлена. Прокурором подрядчику внесено представление."В связи с длительным бездействием, повлекшим неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, руководитель ООО «СТРОЙ-РП» вызван в прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении", - пояснили в ведомстве.В итоге, модульная конструкция врачебной амбулатории поставлена в селе Годуново, смонтирована, подключена к инженерным сетям и введена в эксплуатацию.В настоящее время проводятся мероприятия по оформлению лицензии на медицинскую деятельность.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области