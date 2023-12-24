Новогодняя столица России-древний Суздаль встречает гостей со всей страны! Сегодня старинной...

Новогодняя столица России-древний Суздаль встречает гостей со всей страны! Сегодня старинной Торговой площади стартовали официальные торжества. Они объединили жителей Санкт-Петербурга,Москвы,Калуги,Владимира,Иванова,Нижнего Новгорода. С приветственным словом к ним обратились губернатор Александр Авдеев и глава администрации Суздаля Алиса Бирюкова.Яркие музыкальные номера, вкуcные угощения и согревающие поздравления -главные составляющие гуляний. Самых юных гостей приветствовал главный зимний волшебник из Великого Устюга. Дед Мороз выслушал желания малышей и сделал с ними памятные фотографии.А на первом в Суздале искусственном катке зрителям показали настоящую сказку! Ледовое шоу под руководством прославленной спортсменки, "королевы льда" Ирины Слуцкой. Сама фигуристка посетит Суздаль уже в январе. Сейчас она находится в туре по России."Сказка есть! Сказка здесь!" Это девиз в полной мере отражает ту волшебную атмосферу, которая царит в предновогодние дни в городе-юбиляре.Как новогодняя столица России открыла праздничный марафон? Все подробности в выпусках региональных "Вестей" уже в понедельник. А пока вместе любуемся сказочными фотографими Александра Чунаева и Александры Лебедиковой. В объективе- город-сказка- Суздаль!