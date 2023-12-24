В новогодние праздники через Владимир пойдут сдвоенные составы скоростного поезда На Горьковской...

В новогодние праздники через Владимир пойдут сдвоенные составы скоростного поездаНа Горьковской железной дороге во время новогодних праздников по маршрутам Нижний Новгород – Москва и Нижний Новгород – Киров будут курсировать сдвоенные составы скоростного поезда «Ласточка».Москва – Нижний Новгородиз Москвы 29 и 30 декабря, 8 января в 21:15, прибытие в Нижний Новгород в 01:08;из Нижнего Новгорода 30 и 31 декабря, 9 января в 04:55, прибытие в Москву в 09:09.Нижний Новгород – Кировиз столицы Приволжья 29 и 30 декабря, 6 и 7 января в 18:00, прибытие в Киров в 22:51;из города на Вятке 30 и 31 декабря, 7 и 8 января в 06:23, прибытие в Нижний Новгород в 11:14.Оформить проездные документы можно в билетных кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».Фото: официальный сайт РЖД