В Вязниках благодаря вмешательству прокуратуры очищены от снега дороги к поликлинике В социальных...

В Вязниках благодаря вмешательству прокуратуры очищены от снега дороги к поликлиникеВ социальных сетях были опубликованы фото и жалобы жителей города Вязники о плохой уборке снега и наледи у д. № 4 по ул. Л.Н. Толстого (у поликлиники № 1 ГБУЗ ВО «Вязниковская районная больница»). Вязниковская межрайонная прокуратура провела проверку.После вмешательства прокурора администрацией Вязниковского района по указанному адресу была направлена снегоуборочная техника, которая очистила дороги от снега, тем самым обеспечив доступность социального учреждения для населения.Вязниковской межрайонной прокуратурой проверки своевременности уборки городских территорий от снега продолжаются.Фото: пресс-служба областной прокуратуры