Владимирская область получила почти 20 миллионов рублей на услуги сиделки для одиноких пожилых...

Владимирская область получила почти 20 миллионов рублей на услуги сиделки для одиноких пожилых людей и инвалидов.Владимирской области в 2023 году дополнительно выделены из федерального бюджета 19,7 млн рублей на реализацию пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в рамках проекта «Старшее поколение». Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Благодаря этим средствам 120 одиноких пожилых людей и инвалидов, утративших способность к самообслуживанию, в пилотных территориях - городах Владимир, Ковров, Муром, Ковровском и Муромском районах смогут бесплатно получать услуги сиделки на дому.Более 300 единиц современных средств реабилитации и ухода пополнят пункты проката при комплексных центрах социального обслуживания населения.Всего с начала года услуги сиделки в рамках проекта получили более 370 человек.Фото: freepik.com